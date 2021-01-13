Gaziantep'te soğuk havaya rağmen çarşılar doldu
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Gaziantep'te soğuk havaya rağmen çarşılar doldu

13.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:15
Gaziantep'te soğuk havaya rağmen çarşılar doldu

GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere rağmen soğuk havada alışverişe çıkan vatandaşların çarşılardaki yoğunluğu devam ediyor.

GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere rağmen soğuk havada alışverişe çıkan vatandaşların çarşılardaki yoğunluğu devam ediyor. Kentte, dün koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 465 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.

Koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanan Gaziantep'te, havanın soğuk olmasına rağmen alışveriş yapmak ya da dolaşmak isteyen vatandaşlar çarşılara akın etti. Kentin işlek noktalarından Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşların tedbirlere uymadığı gözlendi. Caddelerde denetim yapan polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı yönünde uyardı. Polis ekiplerince kent genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 465 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.


Gaziantep'te soğuk havaya rağmen çarşılar doldu
Gaziantep'te soğuk havaya rağmen çarşılar doldu
Gaziantep'te soğuk havaya rağmen çarşılar doldu
Gaziantep'te soğuk havaya rağmen çarşılar doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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