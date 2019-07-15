Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Ekber Koca (38), 9 Temmuz'da Yeşilvadi Mahallesi'ndeki boş arazide park halindeki otomobilinde oturduğu sırada, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan B.K, M.A. ve R.G'nin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Koca, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Koca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, olay sonrası kaçan zanlıların, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyonla yakalandığı ve sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA