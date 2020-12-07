Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı
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Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı

07.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:31
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı

GAZİANTEP'te, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi B. ile iddiaya göre otomobille evinin önüne gelen husumetlileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferdi B. ile kardeşi Tayfur B., kimin ateşlediği bilinmeyen tabanca ve tüfekten çıkan kurşun ve saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kardeş, sağlık ekiplerince Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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