Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı

GAZİANTEP'te, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobillerle parka gelen husumetli iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi, kimin ateşlediği bilinmeyen kurşun ve saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacaklarından yaralanan Süleyman T. ve Yaşar Ş., sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI