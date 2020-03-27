Gaziantep'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış yaklaşık 20 dakika sürdü. Hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu, bazı evleri su bastı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, yağıştan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Mehmet Gökçek Mahallesi Muhtarı Haci İlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle bazı evleri su bastığını ve ev sahiplerinin destek beklediğini dile getirdi.

Kaynak: AA