Gaziantep'te şehit Uzman Çavuş Muhammed Önek için mevlit okutuldu
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Gaziantep'te şehit Uzman Çavuş Muhammed Önek için mevlit okutuldu

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mevlit okutuldu.

01.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:58
Gaziantep'te şehit Uzman Çavuş Muhammed Önek için mevlit okutuldu

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi 'in Nurdağı ilçesinde mevlit okutuldu.


Nurdağı ilçe Jandarma Komutanlığınca şehidin baba evinde düzenlenen mevlite, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye başkanı Ökkeş Kavak, ilçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, Jandarma Komutanı Ali Sevindi ile vatandaşlar katıldı.

Protokol, mevlit programında, şehidin eşi, annesi, babası ve yakınlarına tekrar taziyede bulunarak şehit için dua etti.

Kaynak: AA
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