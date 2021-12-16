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Sahte içkiden zehirlenen gencin görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te son 4 günde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişiden biri olan Y.Y.'nin fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı.

Nizip ilçesinde aldığı sahte içkiden zehirlenen 10 kişiden biri olan 28 yaşındaki Y.Y, yaşadığı kusma ve ağrılar üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane acilinde bilinci yarı açık durumda sedyede yatan Y.Y., o anlarda yakınları tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin görüntüleri ortaya çıktı

"SİZE YAZIKLAR OLSUN"

Görüntülerde gözleri yarı açık bulunan Y.Y.'nin üzerindeki kıyafetlerinin ise battığı görüldü. Cep telefonu ile Y.Y'nin son durumunu görüntüleyen yakınının ise videoda, "Bu adamı bu hale düşürenlerin çocuğu da bu hale düşsün. Yazık, anası, babası olmayan bir çocuğa bu zulmü yapıyorsanız size yazıklar olsun" ifadeleri yer aldı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Y.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Yorumlar (5)
tövbekar 34:icki alkolden uzak durun icki bütün kötülüklerin anaasidir yetmezmis gibi birde alkolünde sahtesini cikardilar icen belki tövbe edecekti ama zehirlendi firsat bulamadi ssahte icki üreten satan hem sahtekar hem katil hükmünden cezalandirilmali Cevap Yaz 8 23 Yayından Kaldır
Metin Yalcin:Çok mübarek bir adam ya, her şeyi tamam sahte alkolden gitmiş, alkolik adama söyleyeceği lâfları başkalarına sokmaya çalışıyor çok bilmiş .. Cevap Yaz 15 15 Yayından Kaldır
Fakır:ulan size kim alkol kullanın dedi. hemde gidip sahte içki alıyorsunuz . su testileri Cevap Yaz 14 52 Yayından Kaldır
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