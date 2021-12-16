Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavisi süren 7 kişiden Yunus Yurtseven de yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavisi süren 7 kişiden Yunus Yurtseven de yaşamını yitirdi. Böylece, ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Nizip'te son 3 günde sahte içki tükettikten sonra fenalaşan 10 kişi hastaneye başvurdu. Metil alkol zehirlenmesi teşhisi konulan bu kişilerden Erol Cengiz, Özgür Türkmen ve Mustafa Pak, dün tedavi gördükleri hastanelerde yaşamlarını yitirdi. Tedavisi sürenler arasında bulunan Yunus Yurtseven de gece geç saatlerde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtseven'in hayatını kaybetmesiyle kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Diğer 6 kişinin tedavileri ise devam ediyor.İlçede, sahte içkinin üretilip satıldığı belirlenen bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan E.G. tutuklanırken, bir şüphelinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.


Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title