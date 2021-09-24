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Gaziantep'te sağanak etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Genç - Haberler | Yerel

- Gaziantep'te sağanak etkili oldu Kurak geçen yaz döneminin ardından hava sıcaklıkların düşmeye başladığı Gaziantep'te, sağanak yağışlar etkili olmaya başladı.

GAZİANTEP (İHA) - - Gaziantep'te sağanak etkili oldu

GAZİANTEP - Kurak geçen yaz döneminin ardından hava sıcaklıkların düşmeye başladığı Gaziantep'te, sağanak yağışlar etkili olmaya başladı.

23 Eylül Perşembe gününe kadar 29 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların ölçüldüğü Gaziantep'te Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 18 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıkların azaldığı kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlar başladı. zaman zaman yağan yağmurlar kentte etkili oluyor. Aniden bastıran yağmurlar nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler de zor anlar yaşadı.

Kentteki yağışların Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu

Gaziantep'te sağanak etkili oldu
İhlas Haber Ajansı / Mahmut Genç - Son Dakika Haberleri
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