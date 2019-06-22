Gaziantep'te örtü yangını

Nizip ilçesinde çıkan örtü yangınında fıstık ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre Aşağı Çardak Mahallesinde bulunan, içerisinde fıstık ve zeytin ağaçlarının yer aldığı arazide dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip İtfaiye ekipleri, örtü yangını olarak başlayan ve ağaçlara da sıçrayan yangınına müdahale etti.

Alevleri kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması yaparak alevlerin başka ağaçlara da zarar vermesini önledi.

Yangında, çok sayıda zeytin ve fıstık ağacının zarar gördü.

Kaynak: AA