Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
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Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu

11.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:47
Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Gaziantep'teki okullarda ders zili çaldı, İstiklal Marşı okundu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı kararıyla Gaziantep'teki okullarda ders zili çaldı, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısının ardından Gaziantep'teki okullarda ders zili çaldı, İstiklal Karşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de Osman Gazi Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşı okunmasına eşlik etti. Tepe, okul bahçelerinde İstiklal Marşı okumayı özlediklerini belirterek, "Öğretmenlerimizle biz okul bahçelerinde çocuklarımız ve velileri evlerinde balkonlarında bugün saat 10.00'da istiklal Marşımızı okuduk. Çok da güzel oldu, özlemişiz" dedi.


Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu
Gaziantep'te okullarda İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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