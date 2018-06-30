Gaziantep'te Öğrenme Şenliği Başladı

Gaziantep'te birçok kurumun düzenlemiş olduğu ve üç gün boyunca sürecek olan "Gaziantep Öğrenme Şenliği" başladı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve diğer misafirlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Festival Park' ta düzenlenen etkinliklerde Gaziantep'te bulunan 9 ilçedeki 10 Halk Eğitimi Merkezi ve bir Olgunlaşma Enstitüsünün (Araban Halk Eğitimi Merkezi, Ezogelin (Şahinbey) Halk Eğitimi Merkezi, İslahiye Halk Eğitimi Merkezi, Karkamış Halk Eğitimi Merkezi, Nizip Halk Eğitimi Merkezi, Nurel-Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü, Nurdağı Halk Eğitimi Merkezi, Oğuzeli Halk Eğitimi Merkezi, Şahinbey Halk Eğitimi Merkezi, Şehitkamil Halk Eğitimi Merkezi, Yavuzeli Halk Eğitimi Merkezi) ürünlerini sergileme, etkinlikler, aktivite ve tanışmaları, eğitimlerle ilgili olan uygulamalar ve gösterileri, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 29 Haziran - 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında üç gün boyunca 'Öğrenme Şenliği' kapsamında faaliyete başladı.

Açılış programında Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete konuşmasında, "Değerli misafirler, şehrimizde 10 Halk Eğitim Merkezimiz ve 1 de Olgunlaşma Enstitümüz ile vatandaşlarımıza imkanlarımızın tamamı ile hizmet veriyoruz.. Bu kurumlarımızda örgün eğitim içinde veya dışında olsun her yaş grubuna eğitimin bir hayat boyu öğrenme süreci olduğunu çeşitli kurslarla, çeşitli etkinliklerle ve çeşitli eğitimlerle göstermeye çalışıyoruz. Bu amaç kapsamında şehrimizde 2017-2018 eğitim öğretim yılında 11 bin 496 kurs açılmış olup açılan bu kurslara 239 bin 322 kursiyerin katılım sağlanmıştır. Böyle geniş bir katılıma ulaşmamızda bizlere desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen paydaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Hanımefendinin başlatmış olduğu okuma yazma seferberliğinde kentte 941 okulda açılan 2 bin 671 kursta 31 bin 183 vatandaşımız okuma yazma öğrenmiştir. Böylelikle Gaziantep olarak okuma yazma seferberliğinde okumaz yazmaz vatandaşlarımızın yüzde 50'lik kısmına ulaşmış bulunmaktayız. Ayrıca bu oranla Gaziantep olarak Türkiye 3'üncüsü olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah şehrimizde okumaz yazmaz bir vatandaşımız bile kalmayana kadar bu azim ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Eğer toplumsal bir kalkınmadan bahsediyorsak bu kalkınmaya yediden yetmişe toplumun her kesimi ile destek vermeliyiz diyor, bu etkinliğin şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Halk Oyunları, İşaret Dili gösterileri, Mehter Takımı, Açık Ortaokul/ Açık Lise Mezuniyet Töreni ve Okuma Yazma Sertifika Töreni yapıldı ardından birçok alanda açılan stantlar gezildi.

Öğrenme şenliği 29 -30 Haziran ve 1 Temmuz günlerinde sergiler, atölye çalışmaları, müzik ve sahne gösterileri, spor gösterileri yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 01 Temmuz 2018 Pazar günü Saat 20.00 da Türk Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun sahne alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Daire Başkanlığı'nın farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla, bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye'ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek olan vizyonlarından hareketle gerçekleşmesi planlanan ve bu yıl ilk kez düzenlenen "Öğrenme Şenlikleri" 1 Temmuz Pazar gününe kadar açık olacak. - GAZİANTEP