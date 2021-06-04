Gaziantep'te nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
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Gaziantep'te nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor

Gaziantep'te nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme adımlarının duyurmasıyla nikahların serbestçe kıyılabileceğinin açıklanmasının ardından Gaziantep'te de genç çiftler nikah salonlarına koştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme adımlarının duyurmasıyla nikahların serbestçe kıyılabileceğinin açıklanmasının ardından Gaziantep'te de genç çiftler nikah salonlarına koştu. Yasağın kalkmasının ardından 4 gün içerisinde 240 çiftin nikah günü aldığı Şehitkamil Belediyesi Nikah Salonundaki nikah yoğunluğu ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 gün önce açıkladığı kademeli normalleşme takvimiyle birlikte nikah ve düğünlerin serbest olması evlenmeyi planlayan genç çiftlerin yüzünü güldürdü. Nikah günü almak için nikah dairelerine koşan genç çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Şehitkamil Belediyesi Nikah Salonuna nikah günü almak için 240 çift başvuruda bulundu. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından salonda kıyılan nikah sayısında da artış yaşanırken, günlük ortalama 30 çiftin nikahının kıyıldığı salonda çalışan memurlar yoğun başvurulara yetişmeye çalışıyor.

"Pandemi bizi kötü etkiledi"

Nikah günü almak için başvuru yapmaya gelen Ahmet Demir geçen yıl nişanlandığını belirterek, "Nikah için baya bekledik. Pandemi bizi çok kötü etkiledi. Birkaç ay sonra da düğünü yapmayı düşünüyoruz. Evlilik sürecimizi baya ertelemek zorunda kaldık. Salgından dolayı nikahımızı ve düğünümüzü erteledik" dedi.

İki yıldır düğün yapmayı beklediklerini ifade eden Ayşe Kaya ise "Pandemiden dolayı evlilik sürecimiz uzadı. Sonunda istediğimiz gibi olmasa da bir şekilde düğünü ve nikahı yapacağız. İki ay sonra da düğünü yapmayı planlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
Gaziantep'te nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
Gaziantep'te nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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