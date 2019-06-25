Gaziantep'te mobilya imalathanesinde yangın -2

GAZİANTEP'te ahşap masa ve sandalye imalathanesinin elyaf deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralanın olmadığı yangın, itfaiyenin 2 saatlik çabası ile kontrol altına alınırken, iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Tekstil Kent Mahallesi'ndeki Salih Güneş'e ait 2 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Atölyenin 2'nci katındaki elyaf deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede bütün iş yerini sardı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile kontrol altına aldı. Yaralananın olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA