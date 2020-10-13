Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te şüpheli olarak durdurulan bir otomobilin sürücüsünün üzerinde ve otomobilin içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı otomobilde bulunan, hamile görünümlü kadının da hareketlerinden şüphelenen ekipler, yapılan muayene neticesinde kadının hamile olmadığını, karın kısmında uyuşturucu madde sakladığını tespit etti.