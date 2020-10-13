Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı
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Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı

13.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:26
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te şüpheli olarak durdurulan bir otomobilin sürücüsünün üzerinde ve otomobilin içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı otomobilde bulunan, hamile görünümlü kadının da hareketlerinden şüphelenen ekipler, yapılan muayene neticesinde kadının hamile olmadığını, karın kısmında uyuşturucu madde sakladığını tespit etti.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramanın sonucunda sürücü M.F.G'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu, kaputun altına gizlenmiş 450 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

420 GRAM ESRAR BULUNDU

Araçtaki hamile görünümlü T.G'nin davranışlarından şüphelenen jandarma ekipleri, kadını Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hemşire tarafından yapılan aramada, T.G'nin karın kısmına gizlenmiş 420 gram esrar bulundu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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Haber Yorumları (1)
AFYONLU: UYUŞTURUCUDAN HAMİLE KALMIŞTIR
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