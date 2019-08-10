Gaziantep'te "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek

10.08.2019 13:30

İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

İslahiye-Hassa kara yolundaki uygulama noktasına giden Kotan, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, uygulama yapan ekiplerle araçları durdurdu.

Kemer takmayanları uyaran Kotan, sürücülere ve araçtakilere çikolata ve şeker ikram etti.

Kotan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı dolayısıyla trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi kararlığı olduğunu söyledi.

Nizip

Nizip ilçesinde ise polis ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla önlemlerini artırdı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven ortamında geçirmeleri için bayram süresince ilçe merkezinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı özellikle Asayiş Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından genel güvenlik ve trafik önlemlerine ek olarak bayram tatili boyunca gerekli tüm tedbirlerin en üst seviyede alınarak uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA