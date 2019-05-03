Gaziantep'te Kediye Eziyet İddiası
Gaziantep'te kediye eziyet ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te kediye eziyet ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, R.K. (19) Vatan Mahallesi'ndeki bir çöp konteyneri içerisindeki kediyi kuyruğundan tutarak fırlattı.
R.K, kediye eziyet ettiği anın cep telefonu görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaştı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kimliğini tespit ettiği R.K'yi evinde gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA