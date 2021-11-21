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Gaziantep'te kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
Gaziantep'te kadın çantası içerisinde cenin bulundu

GAZİANTEP'te çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu.

GAZİANTEP'te çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu. Cinsiyeti belirlenemeyen cenin Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Geylani Mahallesi'nde akşam saatlerinde hurda toplayan bir vatandaş kadın çantası içerisinde gelişimini tamamlamamış cenini görünce durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polisle birlikte sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri çantayı açınca içindekinin cenin olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları muayenede ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri cenini çanta içerisine koyup boş araziye bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.


Gaziantep'te kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Gaziantep'te kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Gaziantep'te kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Gaziantep'te kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Gaziantep'te kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Gaziantep'te kadın çantası içerisinde cenin bulundu

Gaziantep'te kadın çantası içerisinde cenin bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

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