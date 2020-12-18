Gaziantep'te kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te bağ evlerinden kablo hırsızlığı yapan ve suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, Küçükızılhisar Mahallesinde bulunan bazı bağ evlerinden elektrik kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri yakalamak için kurulan özel ekip, mahalleye yaptığı operasyonda A.Ö ve M.B'yi bir bağ evinde elektrik kablosu çalarken suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak