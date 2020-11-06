Gaziantep'te, hırsızlık şebekesi çökertildi

GAZİANTEP'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kentteki ev ve iş yerlerinden 24 hırsızlık yapan 10 şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kentteki ev ve iş yerlerinden 24 hırsızlık yapan 10 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Jandarma Komutanlığı ekipleri; son dönemde kent merkezindeki ev ve iş yerlerinden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. 24 hırsızlık olayıyla ilgili alışma yapan jandarma yürüttüğü soruşturmada, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Jandarma, olayları gerçekleştirenlerin 10 kişilik şebeke olduğunu saptadı. Ardından şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, salı günü düzenlediği eş zamanlı operasyonla hırsızlık şebekesi üyesi 1'i kadın 10 kişiyi yakaladı. Evlerinde yapılan aramalarda; 5 kurusıkıdan gerçeğe dönüştürülmüş tabanca, 25 gram metamfetamin, 200 kilogram bakır kablo, 423 ev ve iş yeri malzemesi ile hırsızlık yaparken kullanılan kamyonet ele geçirilirdi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI