Gaziantep'te, Hayri Tütüncüler Parkı'na yeni kedi evleri kuruldu

Gaziantep'in dört bir yanında sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığınca Şahinbey ilçesindeki Hayri Tütüncüler Parkı'na yeni kedi evleri kondu.

Daha önce atıl durumda olan tahta sandıkları ve eski seçim sandıklarını sokak hayvanları için ev haline dönüştüren büyükşehir ekibi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurduğu atölye ile artık ısı yalıtımı güçlü, kış şartlarına uyumlu ve kullanışlı evler inşa ederek kedi ve köpeklere uygun yaşam alanları sunuyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, şehrin belirli yerlerinde konumlandırdığı kedi, köpek ve kuş beslenme noktalarına günlük yemek koyarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hayri Tütüncüler Parkı'na konulan kedi evleri hem genişliği hem de sıcak tutmasıyla kedilerin 4 mevsimi rahat geçirmesini sağlayacak. Bunun yanı sıra belirli kurumların ve sorumluluğu alacak hayvan severlerin taleplerine dönük de hazırlanan kedi evleri ihtiyaçlara uygun şekilde dağıtılacak.

ÖZSÖYLER: HAYVAN SEVERLERLE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep'te sokak hayvanları için ev yapımına ihtiyaçlar doğrultusunda devam ettiklerini söyledi.

Gaziantep Hayvana Bahçesi'nde kurdukları atölye ile kedilerin barınma ihtiyacını karşılayacak evleri ekiple birlikte inşa ettiklerini aktaran Özsöyler, "Gaziantep'in büyük parklarına bu hazırladığımız kedi evlerini kuruyoruz. Özellikle kedi yoğunluğunun fazla olduğu semtlerde besleme noktalarımızı oluşturduk. Burada da kedilerin besin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak mamalar bırakıyoruz. Hayvanların ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamak için hayvan sever vatandaşlar ile sürekli irtibat halindeyiz. Onların talepleri ve bilgileri doğrultusunda da zaman zaman hareket ediyoruz" diye konuştu.

250 HAYVAN BESLEME NOKTASINA GÜNLÜK MAMA, YEM VE SU BIRAKILIYOR

Gaziantep'te 250 noktada kedi ve köpek besleme noktasının bulunduğuna dikkati çeken Özsöyler, "Ekibimiz her gün 250 noktaya rutin olarak gidip hayvanların mamalarını, suyunu ve yemini bırakıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında yaklaşık 6 bin köpeğin yaşamına dokunduk, onlara umut olduk. 6 bin köpeğin 2 bin tanesine yuva bulduk. 3 bin kedi ve köpeği de kurduğumuz besleme noktalarında doğal yaşamlarına bıraktık" ifadelerini kullandı.

Hayvan dostu kent Gaziantep için her geçen gün daha önce oluşturduğumuz kedi ve köpek besleme noktalarımızı artırdıklarını belirten Özsöyler, "Geçen yıllarda eski seçim sandıklarından kedi evleri yapmıştık. Daha sonra bu evleri, duyarlı vatandaşlarımıza dağıtmıştık. Özellikle bu dağıtımda evleri, kedilerin sığınak sıkıntısı çektiği noktalara koyduk. 500 adet civarındaki bu evleri şehrin muhtelif yerlerinde bulunan birçok yere konumlandırdık" dedi.

Özsöyler son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağı hakkında şunları söyledi: "Barınağımızda çoğunluğu tedaviye muhtaç olan bin tane kedi ve köpek misafir ediyoruz. Hali hazırda faaliyet gösteren barınağımızın yanı sıra yeni bir barınak da yapıyoruz. 8 ay gibi kısa bir sürede Burç Ormanı civarında büyük ve modern bir barınak hayata geçireceğiz. Böylelikle hayvanlar kendi doğal ortamına uygun koşullarda yaşamlarını sürdürecek."

Kaynak: Bültenler