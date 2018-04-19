Gaziantep'te Hastanede Yolsuzluk İddiası

Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "yolsuzluk ihbarı" üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yolsuzluk ihbarı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Aralık 2017 tarihinde soruşturma başlatılmış olup, iddialar araştırılarak soruşturma işlemine devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.