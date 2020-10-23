Hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında
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Hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında

23.10.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:39

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hafif ticari araçtan malzeme çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hafif ticari araçtan malzeme çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Konak Mahallesi'nde hafif ticari araçtan gerçekleştirilen hırsızlığın failinin bulunması için çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemenin ardından ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın kapısını açan zanlının içerideki malzemeyi çalarak kaçması yer alıyor.

Hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında
Hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında
Hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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