Hafif ticari araçtan hırsızlık güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hafif ticari araçtan malzeme çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hafif ticari araçtan malzeme çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Konak Mahallesi'nde hafif ticari araçtan gerçekleştirilen hırsızlığın failinin bulunması için çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemenin ardından ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın kapısını açan zanlının içerideki malzemeyi çalarak kaçması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı