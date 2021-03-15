Gaziantep'te genç hemşire, silahla intihar etti
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Gaziantep'te genç hemşire, silahla intihar etti

15.03.2021 02:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 02:36
Gaziantep'te genç hemşire, silahla intihar etti

GAZİANTEP'te, yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire Dila Yıldırım, tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

GAZİANTEP'te, yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire Dila Yıldırım, tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. 

Olay,  gece saatlerinde Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi hemşiresi olan Dila Yıldırım, evde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hemşire Dila Yıldırım'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.  

Öte yandan genç sağlıkçının nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Gaziantep'te genç hemşire, silahla intihar etti
Gaziantep'te genç hemşire, silahla intihar etti
Gaziantep'te genç hemşire, silahla intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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