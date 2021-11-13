Gaziantep'te Fenerbahçe hayranı 89 yaşındaki kişinin tabutunun üstüne takımının bayrağı konuldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Fenerbahçe hayranı 89 yaşındaki Şakir Gültekin'in tabutunun üstüne takımının bayrağı konuldu.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Fenerbahçe hayranı 89 yaşındaki Şakir Gültekin'in tabutunun üstüne takımının bayrağı konuldu.
İslahiye'de Fenerbahçe tutkusuyla tanınan Şakir Gültekin, tedavi gördüğü Gaziantep'teki bir özel hastanede hayatını kaybetti.
Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'ne getirilen Gültekin'in tabutuna, Fenerbahçe bayrağı serildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gültekin, İslahiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gültekin'in cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri