Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Genç Mühendis kazada hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 24 yaşındaki genç mühendis ölürken, polis memuru ise yaralandı.

Kaza, sabah saat 4: 30 sıralarında Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Havaalanında mühendis olan 24 yaşındaki Hüseyin Özay ve arkadaşı Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 24 yaşındaki polis memuru Hüseyin Doğan ile dolaştığı sırada otomobilinin kontrolünü kaybetti. Virajı alamayan otomobil Tramvay hattındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, yaralanan Özay ve Doğan, çağırılan ambulansla, Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Özay, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen polis memuru Hüseyin Doğan ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

kazada ölen genç mühendis Hüseyin Özay'ın cenazesi işlemlerin ardından memleketi Batmana gönderileceği öğrenildi.