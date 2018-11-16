Gaziantep'te Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 24 yaşındaki genç mühendis öldü, polis memuru ise yaralandı.

Gaziantep'te Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 24 yaşındaki genç mühendis öldü, polis memuru ise yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Havaalanında mühendis olan 24 yaşındaki Hüseyin Özay, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetti. Virajı alamayan otomobil tramvay hattındaki direğe çarptı. Özay ile otomobildeki arkadaşı Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli 24 yaşındaki polis memuru H.D. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, yaralılar ambulansla Şahinbey Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Özay, tüm müdahalelere hayatını kaybederken, Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen polis memuru H.D. ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kazada ölen genç mühendis Hüseyin Özay'ın cenazesinin işlemlerin ardından memleketi Batman'a gönderileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)

  • HAKAN BEDİR:
    Hüseyin canımızı yaktın kardeşim bu haber bitirdi bizi mekanın cennet olsun yoğun bakımdaki arkadaşada bir an önce acil şifalar dilerim????????
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ....:
    ALLAH RAHMET EYLESİN YERİ MEKANI CENNET OLSUN. AİLESİNE SABIR VERSİN RABBİM. ALLAH KİMSEYE GENÇ ACISI YAŞATMAISN
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.