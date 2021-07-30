Gaziantep'te etkili olan dumanlı hava kentte orman yangını paniği yaşattı
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Gaziantep'te etkili olan dumanlı hava kentte orman yangını paniği yaşattı

Gaziantep'te etkili olan dumanlı hava kentte orman yangını paniği yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep kent merkezinde Osmaniye'deki orman yangını nedeniyle etkili olan dumanlı ve isli hava vatandaşları tedirgin etti.

Gaziantep kent merkezinde Osmaniye'deki orman yangını nedeniyle etkili olan dumanlı ve isli hava vatandaşları tedirgin etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Davut Gül, kentte tespit edilen bir yangının olmadığını söyledi.

Osmaniye'nin Kadirli ile Hasanbeyli ilçelerinde çıkan orman yangını dumanının Gaziantep'e kadar ulaşması kentte orman yangını paniği yaşattı. Yoğun rüzgarın etkisiyle Gaziantep'e kadar ulaşan dumanlı ve isli hava Gazianteplileri tedirgin etti. Bazı sosyal medya hesaplarından kent merkezindeki Erikçe ormanında yangın olduğuna dair yapılan paylaşımlar üzerine Vali Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kentte tespit edilen yangın yok"

Yaptığı paylaşımla dumanlı ve isli havaya açıklık getiren Gül, paylaşımında "Duman ve koku konusundaki hassasiyetinize teşekkür ederim ama bizde tespit ettiğimiz bir yangın yok. Panik yapmadan duyarlılığımızı devam ettirelim lütfen. Bu süreçte yangına sebep olabilecek tüm aktivitelerimizi erteleyerek bu ulusal mücadeleye destek olalım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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