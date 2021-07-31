Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yer fıstığı tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yer fıstığı tarlasına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nihat Aksoy (50) yönetimindeki 27 ABU 791 plakalı otomobil, Gaziantep- Nurdağı karayolu Kömürler Mahallesi yakınlarında yer fıstığı tarlasına devrildi.
Sürücü Aksoy kaza yerinde hayatını kaybetti.
Aksoy'un cenazesi incelemenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek