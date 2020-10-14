Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

14.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:47

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletin sürücü yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletin sürücü yaralandı.

Nurdağı-Gaziantep Karayolu'nun 6. kilometresinde Hasan Gül (42) idaresindeki 27 ADA 468 plakalı motosiklet, kontrolünü kaybederek devrildi.

Kazada yaralanan Gül, Nurdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir ÇELİK

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