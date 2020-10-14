Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
14.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:47
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletin sürücü yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen motosikletin sürücü yaralandı.
Nurdağı-Gaziantep Karayolu'nun 6. kilometresinde Hasan Gül (42) idaresindeki 27 ADA 468 plakalı motosiklet, kontrolünü kaybederek devrildi.
Kazada yaralanan Gül, Nurdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir ÇELİK