Gaziantep'te deprem mi oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Gaziantep depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli açıkladı!
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Gaziantep'te deprem mi oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Gaziantep depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli açıkladı!

10.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:16
Gaziantep'te deprem mi oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Gaziantep depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli açıkladı!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi günün deprem ile ilgili son dakika bilgilerini aktardı. Kandilli verilerine göre Gaziantep-Yamaçtepe Şahinbey Bölgesinde 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. İşte AFAD ve Kandilli 10 Şubat 2021 son depremler listesi… Gaziantep'te deprem mi oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Gaziantep depremi ne zaman oldu?

Bir süredir aktif olan Ege Denizi'nde depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD'ın aktardığı verilere bölgede dün 4.2 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldi. Saat 10:30 civarında yaşanan sarsıntı İzmir açıklarında gerçekleşti. Yerin 5.29 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yakın bölgelerden de hissedildi. Bugün ise şiddeti 3'ü geçen bir deprem meydana gelmedi. Deprem listesine göre depremin hangi bölgede, kaç şiddetinde meydana geldiğini öğrenmek mümkün. İşte son depremler listesi..

GAZİANTEP'TE DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika gelen bilgiye göre Hatay, Gaziantep ve Kilis'te hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem Gaziantep'te 2.9 büyüklüğünde olarak açıklandı.

AFAD GAZİANTEP DEPREMİ ŞİDDETİNİ AÇIKLADI

Gaziantep'te deprem mi oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Gaziantep depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli açıkladı!

KANDİLLİ GAZİANTEP DEPREMİ NOTLARI

Gaziantep'te deprem mi oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Gaziantep depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli açıkladı!
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