Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
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Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

27.11.2020 13:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:23
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

GAZİANTEP'te koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

GAZİANTEP'te koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

Vaka sayılarında artış olan Gaziantep'te vatandaşlar, havaların da güneşli olmasıyla çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Birçok kişi sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise maskelerini çene altına indirdikleri görüldü. Bazılarının ise sigara yasağını deldiği gözlendi. Polis ekipleri, tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları sık sık uyarıyor. Kent merkezindeki bazı bankaların ve PTT şubelerinin önlerinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Görevli polisler, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.Vatandaşlar, virüsü yenmek için herkesin birlik olması gerektiğini dile getirdi.

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Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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