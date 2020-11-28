Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı
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Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı

28.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:48

Gaziantep Valisi Davut Gül, paket servisi ile 'gel-al' şeklinde çalışan iş yerlerinden alınan yemeklerin sokakta yenilmesi nedeniyle, cadde ve sokaklarda yemek yenilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplandı. Koronavirüs tedbirlerine ilişkin yapılan çalışmaların ele alındığı toplantının ardından açıklama yapan Vali Gül, cadde ve sokaklarda yemek yenilmesinin yasaklandığını duyurdu.

"SALGINDAN KORUNMANIN TEK YOLU KURALLARA UYMAK"

İş yerlerinin paket servis hizmetine geçmesinin ardından vatandaşların cadde ve sokaklarda yemek yediğine değinen ve sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, "Paket olarak satılan yemeklerin cadde ve sokaklarda yenilmesi yasaklanmıştır. Yorulmadan tüm vatandaşlarımıza tedbirlerin hayat kurtardığını ve salgından korunmanın tek yolunun kurallara uymak olduğunu anlatacağız" dedi.

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Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı
Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yemek yenilmesi yasaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 11:48:18. #1.15#
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