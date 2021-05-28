Gaziantep'te bölge turizmini geliştirmek amacıyla GAP Turizm Platformu kuruldu
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Gaziantep'te bölge turizmini geliştirmek amacıyla GAP Turizm Platformu kuruldu

Gaziantep'te bölge turizmini geliştirmek amacıyla GAP Turizm Platformu kuruldu
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, eski Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu üyesi İsa Akdağ'ın girişimleri sonucu GAP Turizm Platformu kuruldu.

Gaziantep'te, eski Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Disiplin Kurulu üyesi İsa Akdağ'ın girişimleri sonucu GAP Turizm Platformu kuruldu.

Platformda Ali Canbek, Murat Alpaslan Tekeoğlu, Mehmet Kamil Türkmen, Osman Aydın, Erhan Yakşi ve Şirin Yiğit yer aldı.

Platform Sözcüsü İsa Akdağ, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep illerini kapsayan bu güçlü birlikteliğin GAP turizmine yön vererek bölgenin sesi olacağını söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin turizmine yön verecek çalışmalar yapacaklarını belirten Akdağ, "Platform olarak bölge turizmini canlandırmak, bölgede yeni destinasyonlar oluşturmak ve dünyanın dört bir yanından bölgeye yeni turizm yatırımları çekmek için farklı ülkelerden yeni yatırımcılar ile iletişime geçip bölgeye yatırım yapmalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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