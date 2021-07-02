Gaziantep'te boğazına süt kaçan 25 günlük bebek öldü
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Gaziantep'te boğazına süt kaçan 25 günlük bebek öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te boğazına süt kaçan 25 günlük bebek öldü 25 günlük bebeğin acı ölümü Gaziantep'te annesinin gece emzirdiği 25 günlük yabancı uyruklu bebek Hasan El Amburi, boğazına süt kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te boğazına süt kaçan 25 günlük bebek öldü

25 günlük bebeğin acı ölümü

GAZİANTEP - Gaziantep'te annesinin gece emzirdiği 25 günlük yabancı uyruklu bebek Hasan El Amburi, boğazına süt kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde uyanan25 günlük bebek Hasan El Amburi'yi annesi Fatma El Amburi emzirdi. Annesinin emzirmesi esnasında nefes borusuna süt kaçan talihsiz bebek nefessiz kaldı. Hareketsiz kalan bebeğin uyuduğunu düşünen annesi oğlunun nefessiz kaldığını fark etmedi. Sabah saatlerinde uyandığında bebeği hareketsiz gören anne durumu acil sağlık ekiplerin bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemede süt kaçması sonucu boğularak öldüğü belirlenen bebeğin kesin ölüm nedeni otopside saptanacak. Hayatını kaybeden bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

Gaziantep'te boğazına süt kaçan 25 günlük bebek öldü
Gaziantep'te boğazına süt kaçan 25 günlük bebek öldü
Gaziantep'te boğazına süt kaçan 25 günlük bebek öldü
Gaziantep'te boğazına süt kaçan 25 günlük bebek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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