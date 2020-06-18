PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir PTT şubesi, çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı. Testi pozitif çıkan personelin 3 gün geçici görev yaptığı İslahiye ilçesindeki bir başka PTT şubesi de kapatıldı.

18.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:48

Gaziantep'te bulunan bir PTT şubesindeki çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine şube kapatılarak çalışanlar karantinaya alındı.

ŞUBE KAPATILDI, ÇALIŞANLAR KARANTİNAYA ALINDI

Koronavirüs salgınında Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de vaka sayıları artış göstermeye devam ediyor. Gaziantep'te son olarak Şehitkamil ilçesi Korutürk Caddesi'ndeki PTT şubesinde çalışan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalışanın testinin pozitif çıkması üzerine sabah saatlerinde çalıştığı PTT şubesine gelen ekipler, önce dezenfekte çalışmaları yaptı, sonra da şubeyi kapattı. PTT şubesinde çalışan diğer personeller ise 14 günlük ev karantinasına alındı. PTT şubesinin kapılarına da koronavirüs taraması nedeniyle şubenin kapatıldığını ifade eden yazılar asıldı.

PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı

BİR BAŞKA PTT ŞUBESİ DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan, testi pozitif çıkan çalışanın 3 gün geçici görevle İslahiye merkez PTT şubesinde çalıştığı öğrenilirken, İslahiye Merkez PTT şubesininde çalışanlara koronavirüs testi yapılacağı ve test sonuçları belli olana kadar geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Ruh sağlığı merkezinde şüpheli yangın
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Minibüsçülerin hat kavgası kanlı bitti: Bir şoför ağır yaralı
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Alişan Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Serdar Aziz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 17:48:51. #1.15#
title