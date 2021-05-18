Gaziantep'te bir market çocuklar için "göz hakkı reyonu" hazırladı
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Gaziantep'te bir market çocuklar için "göz hakkı reyonu" hazırladı

Gaziantep'te bir market çocuklar için 'göz hakkı reyonu' hazırladı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren bir markette, çocukların ücretsiz yararlanması için "göz hakkı reyonu" oluşturuldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren bir markette, çocukların ücretsiz yararlanması için "göz hakkı reyonu" oluşturuldu.

Marketteki reyonda elma, kivi, çilek, muz, erik gibi çocukların sevdiği meyveler yer alıyor.

Markete gelen çocuklar, "göz hakkı reyonunda" gördüğü tüm meyvelerden dilediğini ücretsiz alıp tüketebiliyor.

Çocuklarıyla alışverişe gelen aileler uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getirerek, işletmenin sahibine teşekkür etti.

Marketin müdürü Kadir Doğan, gazetecilere, reyonun ilk kez ramazan ayına özel olarak hazırlandığını, uygulamanın yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Ailelerin uygulamadan çok memnun olduklarını kaydeden Doğan, "Çocukların memnun olması bizi de çok memnun etti. Reyonu gören çocuklar mutlu oluyor, istedikleri meyveyi alıp yiyorlar. Reyonda çocukların çok sevdiği meyveler bulunuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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