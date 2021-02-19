Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

19.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:42
Gaziantep'te bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir mahalle bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Samandöken Mahallesi'nde ikamet eden 11 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması ve temaslı kişi sayısı artması üzerine Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallede 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye giriş ve çıkışlar durdurulurken jandarma ekipleri de kontrol noktası oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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