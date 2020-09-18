Gaziantep'te bir çift, komşularının çocuğunu garajda dövdü
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Gaziantep'te bir çift, komşularının çocuğunu garajda dövdü

GAZİANTEP'te, 10 yaşındaki Muhammed Uğur Kaya bisiklet sürdüğü sırada komşularının oğlu ile çarpıştı.

Gaziantep'te bir çift, komşularının çocuğunu garajda dövdü
18.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:19

GAZİANTEP'te, 10 yaşındaki Muhammed Uğur Kaya bisiklet sürdüğü sırada komşularının oğlu ile çarpıştı. İki çocuk arasında çıkan tartışmanın ardından Muhammed Uğur Kaya, bisikletini Akkent Mahallesindeki apartmanlarının garajına bıraktığı sırada kavga ettiği arkadaşının anne ve babasının şiddetine maruz kaldı. Garaja gelen kadın ile kocası, küçük çocuğu yere yatırıp dakikalarca tekme tokat dövdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan şiddetin ardından küçük çocuklarını hastaneye götürüp tedavi ettiren ailesi, komşularından şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

GAZİANTEP,


Kaynak: DHA

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