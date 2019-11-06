Gaziantep'te asayiş

06.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:52

Gaziantep'te ekim ayında yankesicilik yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 58 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ekim ayı içinde kentte farklı tarihlerde yankesicilik yaptığı gerekçesiyle 58 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 33'ü tutuklandı. 25 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aranan 330 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ekim ayında yaptıkları çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 330 şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Durdurulan araçta 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahintepe Mahallesi 400. Cadde üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA