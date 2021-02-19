Gaziantep'te, 750 polisle uyuşturucu operasyonunda 29 kişiye gözaltı

GAZİANTEP'te, 750 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 8 saat süren operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 750 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik; Hacıbaba, Mithatpaşa ve Hasırcıoğlu mahallelerini kapsayan 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu 750 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, narkotik köpeği 'Gece' de kullanıldı. Helikopter ve dron ile havadan takip yapılan operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Önceden belirlenen 32 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Arama yapılan adreslerde; 2 kilo 150 gram bonzai, 1 kilo 680 gram esrar, 1 kilo 432 gram metamfetamin, 235 gram eroin, 590 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi, 5 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

29 kişinin gözaltına alındığı 8 saat süren operasyonda ekipler, 855 araç ile 2 bin 197 kişinin üzerini aradı, 19 araca cezai işlem uyguladı.

Emniyetteki sorguları süren şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti ve Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI