Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildiGAZİANTEP Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlar sonucu 2 şüpheliyi yakalarken 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik yapılan operasyonlar sonucu 2 şüpheliyi yakalarken 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi. Ekipler, işyerinde yaptıkları aramalar sonucu; 12 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirirken 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlattı. Yapılan operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ise kaçakçılık faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Gaziantep'te 12 bin 530 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Gaziantep, Sigara, 3. Sayfa, Haberler

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