Gaziantep'te 113 parça tarihi eser ele geçirildi
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Gaziantep'te 113 parça tarihi eser ele geçirildi

01.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:52
Gaziantep'te 113 parça tarihi eser ele geçirildi

Gaziantep'te 113 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 113 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil İlçesi Arıl Mahallesi'nde M.T'nin adresinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 49 gümüş sikke, 35 altın sikke, altın madalyon, bronzdan yapılmış şarap kadehi, melek figürlü heykel, şamdanlık, sürahi, meşale, ibrik, 20 çeşitli obje ile 2 taş kadın heykeli ve kamanın aralarında bulunduğu 113 parça obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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