GAZİANTEP - Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İslahiye-Hatay kara yolu otogar kavşağında, İzzet Karağaç'ın kullandığı 80 BD 361 plakalı traktör ile Muhammed Hakan idaresindeki 31 AGK 787 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle traktör ikiye bölünürken, araçlarda bulunan sürücüler ile Ali ve İmen Başıböyük yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği anlar ise bir iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntüde çarpışma anı ve çevredekilerin koşturmaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek