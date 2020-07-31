GAZİANTEP İslahiye Kaymakamı Kotan sürücüleri uyarıp, şeker ikram etti
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GAZİANTEP İslahiye Kaymakamı Kotan sürücüleri uyarıp, şeker ikram etti

İslahiye Kaymakamı Kotan sürücüleri uyarıp, şeker ikram ettiGAZİANTEP'in Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, uygulama noktasında sürücülere uyarıda bulunup, şeker ve kolonya ikram etti.

31.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:07

İslahiye Kaymakamı Kotan sürücüleri uyarıp, şeker ikram etti

GAZİANTEP'in Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, uygulama noktasında sürücülere uyarıda bulunup, şeker ve kolonya ikram etti.

İlçe emniyet müdürlüğü ile jandarma komutanlığı ekipleri, bayramda olası kazaların önüne geçmek için denetimlerini artırdı. Ekipler, uygulamalarda vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak broşür ile birlikte şeker ve kolonya ikram etti. Kaymakam Muhammet Lütfi Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve İlçe Emniyet Müdür vekili Hacı Ahmet Önal da denetimlere eşlik etti. Kaymakam ve beraberindeki protokol üyeleri, İslahiye-Hassa karayolundaki polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa uyguladığı drone destekli trafik denetiminde sürücü ve yolcuları bilgilendirip, bayramlarını kutladı.

GAZİANTEP İslahiye Kaymakamı Kotan sürücüleri uyarıp, şeker ikram etti

Kaynak: DHA

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