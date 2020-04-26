GAZİANTEP İslahiye'de türbelere şeritli önlem İslahiye'de türbelere şeritli önlemGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle Ramazan ayında yoğun şekilde ziyaret edilen türbelere giriş olmaması için kapılarının bulunduğu bölüm şeritle kapatıldı.

İslahiye'de türbelere şeritli önlem

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle Ramazan ayında yoğun şekilde ziyaret edilen türbelere giriş olmaması için kapılarının bulunduğu bölüm şeritle kapatıldı.

Çerçili Mahallesi'nde bulunan İbrahim Sani Baba Türbesi ile ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi'ndeki Saçlı Dede Türbesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Her yıl Ramazan ayında çok sayıda kişinin ziyaret ettiği türbelerin bu yıl ziyaret edilmemesi için görevliler, kapıların bulunduğu alanlara şeritle önlem aldı. Mahalle sakinleri ile muhtarları da bölgeye gelenlere türbenin ziyarete kapalı olduğunu anlatıyor.

Kaynak: DHA