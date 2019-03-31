Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıdvan Fadıloğlu 151 bin 763 oy aldı.

-Fadıloğlu'nun özgeçmişi-

Fadıloğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına 1966 yılında kurulan aile şirketinde ikinci kuşak yönetici olarak başladı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Fadıloğlu, 2 dönem Şehitkamil Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü. Fadıloğlu, evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: AA