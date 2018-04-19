Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ başkanlığında il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Aladağ, valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep'te genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait 317 mahalli idareleri ait 312 olmak üzere toplamda 629 projenin yürütüldüğünü belirtti.

Bu projelerin toplam değerinin 9 milyar 295 milyon lira olduğunu ifade eden Aladağ, "Genel bütçeli kurumlarımız tarafından yürütülen projelere bakıldığında yürütülmekte olan toplam 317 projenin bütçeleri 6 milyar 241 milyon lira olup önceki yıllar harcaması 1 milyar 578 milyon, 2018 yılı ödeneği 1 milyar 93 milyon lira, dönem sonu itibari ile yapılan harcama ise 452 milyon lira gerçekleşmiştir." diye konuştu.

Aladağ, yatırımların program hedeflerine uygun olarak gerçekleştirebilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Kaymakamlarımız ve ilimizde yatırım çalışmaları yürütmekte olan tüm bölge ve il kuruluşlarımıza yürüttükleri gayretli çalışmalar ve gerçekleştirdikleri yatırımlar için teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.