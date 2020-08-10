GAZİANTEP Güneydoğu'nun Saklı Cenneti Halfeti, ziyaretçilerini bekliyor -TEKRAR
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GAZİANTEP Güneydoğu'nun Saklı Cenneti Halfeti, ziyaretçilerini bekliyor -TEKRAR

Güneydoğu'nun Saklı Cenneti Halfeti, ziyaretçilerini bekliyor -TEKRARŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde baraj yapımında bir bölümü sular altında kalan ve 'Güneydoğu'nun Saklı Cenneti' olarak anılmaya başlanan Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde, pandemi nedeniyle düşen turist sayının yeniden...

10.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:58

Güneydoğu'nun Saklı Cenneti Halfeti, ziyaretçilerini bekliyor -TEKRAR

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde baraj yapımında bir bölümü sular altında kalan ve 'Güneydoğu'nun Saklı Cenneti' olarak anılmaya başlanan Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesinde, pandemi nedeniyle düşen turist sayının yeniden artması bekleniyor.

Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan ve doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakan Halfeti, geçen yıllarda yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret edildi. 'Güneydoğu'nun Bodrum'u olarak anılan bölgeye bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısı azaldı. Kontrollü sosyal yaşam ile yeniden ilgi gösterilen ilçe; tarihi güzelliklerini yeşil ve mavi ile de bütünleştirerek ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Bölge esnafı pandemi sürecinin canlı geçtiğini fakat kontrollü sosyal yaşamla birlikte yeniden ziyaretçi gelmeye başladığını söyledi. Bölgede günü birlik ziyaretçilerin arttığını ve koronavirüs vakasının görülmediğini belirten esnaf, yerli ve yabancı ziyaretçileri beklediklerini ifade etti.

Türkiye'nin hemen her yerinden Halfeti'nin doğal güzelliğini görmeye gelenler ise manzaraya hayran kaldıklarını dile getirerek, herkesi ilçeyi görmeye davet etti.

GAZİANTEP Güneydoğu'nun Saklı Cenneti Halfeti, ziyaretçilerini bekliyor -TEKRAR

Kaynak: DHA

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