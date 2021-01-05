Gaziantep FK - MKE Ankaragücü Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 17. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçıdır. Peki Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçıdır. Peki Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı 5 Ocak Salı günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Gaziantep FK - MKE Ankaragücü maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Gaziantep Stadyumu, Gaziantep'te oynanacak.

GAZİANTEP FK - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER ULUSOY(Hakem)

SERDAR DİYADİN(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET METİN(2. Yardımcı Hakem)

MURAT ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)

ABDULKADİR BİTİGEN(VAR)

ÖZGÜÇ TÜRKALP(AVAR)

HÜSEYİN SABANCI(Gözlemci)

ABDÜLKADİR KARDAŞ(Temsilci)

ERCÜMENT ÖZİNAN(Temsilci)

MEHMET ALTINDAĞ(Temsilci)